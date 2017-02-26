老婦人疑失智迷途 警用電腦人臉辨識助返家

86歲陳姓老婦人26日獨自徘迴高雄捷運小港站4號出口，疑因失智忘了如何回家，高巿警捷運警察隊到場協助，但怎麼問，她都說「住在台南巿安定區」，警方最後以M-Police警用電腦的「人臉辨識系統」，查出老婦人其實現住在小港區，通知家人將她接回。

(中時)