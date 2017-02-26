二二八紀念公園半程馬拉松 5000人車拚
嘉義市今天在二二八國家紀念公園，有一場ZEPRO RUN半程馬拉松賽事活動，約5000人報名，跑者頂著寒風跨步慢跑，現場也展示20部超跑跑車，吸引眾人目光及拍照。
這場ZEPRO RUN半程馬拉松路跑賽事，上午6時展開，賽前下大雨，低溫加上水氣，寒風冷冽，參賽者頂著寒風，先做暖身操熱身，7時許在市長涂醒哲、議長蕭淑麗、社區大學董事長黃敏惠、全統運動用品公司負責人余俊芳等人鳴槍後，正式起跑，選手個個勇往直前衝、衝、衝。
比賽成績各組前3名如下：21公里半馬男子組賴怡廷、黃詮竹、古佳倫；女子組蔡雅安、羅育彤、張治嫀。10公里路跑男子組許凱智、賴政澤、邊裕文；女子組范意絃、何木媽、蔣怡君。6公里健康男子組林慶松、林宥憲、林長煌；女子組張佳蓉、徐子婷、馬韻涵。
(中時)
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