男子講不出回家路 警方靠臉書拼湊身分助返家

嘉義縣警察局水上分局柳林派出所員警陳柏伸日前值班時，發覺有一名男子在派出所前徘徊，上前詢問他是否需要幫忙時，才發現男子未帶證件，且口語表達不清，也無法以書寫方式提供身分資料，警方雖馬上祭出「人臉辨識系統」，卻一無所獲，因男子情緒顯得不安，所長謝佳峪先請同事購買麵包和飲料，安撫他情緒後，決定以手機拍下男子照片，上傳臉書社團，請大家幫忙指認，試圖拼湊出他的身分資料。

經熱心民眾在臉書上分享、提供資訊後，推測男子極可能是水上粗溪村人，警方馬上和村長聯繫，並請正在附近執勤的警員林宛蓉直接驅車前往可能民眾家中確認，果然沒多久男子父親就現身派出所。黃父透露，兒子有智能障礙，平時在家鮮少獨自出門，可能是家人出門忘記把門上鎖，兒子才會偷跑出家門，卻忘了怎麼回家。

面對黃父一再道謝，謝佳峪不忘提醒黃父考慮將家中地址、聯絡電話等基本資料，以繡字或麥克筆書寫在衣物上，以降低意外發生的風險。

(中時)