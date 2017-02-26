社區大樓暗藏小型兵工廠 警攻堅逮人
新北市淡水區26歲陳姓男子，平日擔任社區大樓保全，私下卻販毒、改槍，昨晚8時許警方接獲線報持搜索票上門攻堅，在其住處內發現改造槍支、子彈、安非他命、K他命等違禁品，還查獲大批改造槍械工具，儼然是一座小型兵工廠，訊後將陳男依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害條例罪移送法辦。
警方調查，陳姓男子有毒品前科，平日擔任保全，卻私下以社區大樓住處作為掩護，在自家房內暗藏毒品、槍枝，及各式鑽頭、研磨棒、水平儀、工業用底火、玩具槍火藥、C型夾、砂輪機等改槍工具，私下販毒、改槍，由於行事低調，連同住在同一屋簷下的父母妻兒同都不知情。
警方表示，陳男擁槍自重，讓警方不敢大意，昨晚警方持搜索票、身著防彈衣及攜帶防彈盾牌上門攻堅，陳男聽到家人說門外有警察，嚇得趕緊進浴室內躲藏，陳母開門讓警方入內，但陳男堅決不出浴室，警方破門後發現陳男正將槍枝拆卸藏在工業用洗手粉中，當場將其上銬逮捕。
警方隨後在陳男住處搜出9厘米子彈22顆、安非他命、安非他命咖啡包及K他命，並查獲各式鑽頭、研磨棒、水平儀、工業用底火、玩具槍火藥、C型夾、砂輪機等改造槍支工具，讓警方驚嘆「根本是小型兵工廠！」
陳男向警方供稱，改槍的工具及知識都是他從網路上購買及學習，正欣喜第一次學就上手，沒想到才剛改好成品，就被警方查獲，「好衰！」
至於衣櫃保險箱內遭查獲的毒品，陳男竟辯稱是因為之前在工地工作需補充電解質而準備，讓警方聽了直呼「胡扯」，警方訊後將陳男依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害條例罪移送地檢署偵辦，並擴大追查毒品及改造槍支工具來源。
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(中時)
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