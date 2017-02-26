朴槿惠決定不出席彈劾案最終庭審辯論
彈劾南韓總統朴槿惠案最終庭審將於明天舉行，但朴槿惠的辯護律師團今天下午表示，她將不出席憲法法院此案最終庭審的最終辯論，但沒有說明具體理由。
南韓聯合新聞通訊社報導，耗時兩個多月的彈劾總統案審理也將就此畫上句號，朴槿惠是否會成為南韓歷史上首位被彈劾的總統，引起各界高度關注。
報導指出，2004年時任南韓總統盧武鉉（已故）雖遭受國會彈劾，他並沒有出席憲法法院庭審。依據南韓「憲法裁判所（法院）法」規定，被彈劾的當事人並沒有必須出庭的義務。
當時憲法法院駁回了對盧武鉉總統的彈劾案，使得盧武鉉可以於任期屆滿後走出青瓦台。
據報導，但朴槿惠與閨蜜親信崔順實的壟斷國政醜聞關係密切，且朴崔二人被視為向南韓大財閥企業集團老闆們施壓收賄的「經濟共同體」，彈劾在憲法法院過關的可能性較高，朴槿惠似乎應該出庭作最後辯論並請求法官酌情善處。
由於朴槿惠不出席憲法法院彈劾案最終庭審的最終辯論，明天的最後庭審將由國會彈劾訴追委員會與朴槿惠辯護律師團將針對彈劾審判的爭論焦點發表各方最終觀點。
據報導，國會方面已經將297頁的材料交至憲法法院，然而朴槿惠方面並沒有在憲法法院規定的時間內交出相關材料。
通常最終庭審結束後，憲法法院將在2週後進行最終宣判，如果憲法法院駁回彈劾決議，朴槿惠將恢復被暫停的總統職務，下屆總統選舉也將按原計劃於12月舉行。若通過彈劾，朴槿惠便會被罷免，而下屆總統選舉便得於朴槿惠下台60天內舉行。1060226
(中央社)
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