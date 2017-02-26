第89屆奧斯卡頒獎 台視同步轉播

第89屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間明天上午登場，台視取得無線電視獨家授權，明天上午8時同步轉播奧斯卡星光大道，9時30分典禮開始，並邀影評人塗翔文同步講評。

第89屆奧斯卡頒獎典禮由知名脫口秀主持人吉米金莫獨挑大樑，這同時也是吉米金莫第一次主持奧斯卡頒獎典禮，台視連續第6年取得國內無線電視獨家授權，從明天上午8時起，與全球同步HD live播出星光大道與頒獎典禮實況。台視今年再度邀請知名影評人塗翔文擔任同步講評，另搭配同步口譯。

票房口碑表現亮眼的「樂來越愛你」在本屆奧斯卡一口氣入圍14項大獎，塗翔文也十分看好，「就目前的聲勢與氣勢看來，『樂』片應該會是今年的大贏家，加上這是近年來好萊塢難得一見的原創歌舞片，最佳影片、導演、音樂獎項應該十拿九穩，其他技術獎項也都有機會」。

眾所矚目的演員獎項方面，塗翔文表示，除了「女配角獎」薇歐拉戴維斯態勢明朗，其他3個演員獎項都還有懸念可期，其中多位黑人演員都有機會突圍，特別值得關注。

入圍「最佳女主角獎」的艾瑪史東則是呼聲最高的人選，她在「樂」片中角色討喜，也從威尼斯影展一路贏到金球獎、演員工會獎和英國奧斯卡，目前她最大的威脅是首次入圍的法國女星伊莎貝雨蓓，她在「她的危險遊戲」中演出難度極高，有機會扮大黑馬力拚后座。

至於「最佳男主角獎」，塗翔文表示，本來呼聲最高是「海邊的曼徹斯特」的凱西艾佛列克，一路已先拿下超過20個影帝獎、幾乎被認為篤定獲獎。不過兩週前最具指標的「演員工會獎」給了人緣極佳、自導自演的「藩籬」丹佐華盛頓，現在兩人氣勢不相上下。

今年頒獎典禮的表演節目精彩可期，包括「搖滾老將」史汀、「音樂天王」賈斯汀‧提姆布萊克，以及榮獲87屆奧斯卡「原創音樂獎」的約翰‧傳奇，都將為典禮增添風采。

台視將在明天上午8時與全球同步HD live轉播奧斯卡星光大道，9時30分轉播頒獎典禮，明晚間9時配上中文字幕重播。1060226

(中央社)