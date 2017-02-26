27日午後現北返車潮 國道多路段恐壅塞

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二二八連假第2天，傍晚中部、南部國道有部分路段壅塞，高公局也預估，明天是連假第3天，午後北返車潮出現，會有多路段壅塞。

二二八連假天公不作美，天氣持續濕冷，午後國道大致順暢，連每逢假日必塞車的國5都順暢，但今天傍晚中南部仍有部分路段壅塞。

根據高公局即時路況資訊系統，截至晚間6時30分，壅塞路段包括國1后里到豐原、西螺到員林、國3名間到中興、國6霧峰系統到國姓、國10燕巢到燕巢系統，時速都不到40公里，預估晚間8時後紓解。

高公局預估，明天連假第3天，下午將出現北上車潮，北上易壅塞路段有國1虎尾員林、豐原后里、竹北楊梅，國3竹山中興、草屯霧峰、沙鹿大甲、竹南西濱、龍潭樹林及國5宜蘭坪林，提醒民眾避開尖峰時段或走替代道路。

高公局補充，明天高速公路疏導措施包括，開放路肩、全日封閉國1埔鹽系統北上入口與國3竹南北上入口、下午3時至晚間8時國5北上蘇澳、羅東、宜蘭與頭城入口匝道高乘載管制，及深夜11時至隔天清晨6時國道暫停收費等。1060226

(中央社)