上海人真忙 台灣業者搶攻高端立食市場

上海生活步調快，有台灣業者2年前相中「立食市場」，推出一客人民幣上百元的高檔牛排，從2小時賣不到2片，至今單店每天賣出3、400片。業者紛紛加入，「站著吃」成為風潮。

台資企業「上海鬥品膳食品管理有限公司」旗下的彼得家廚房專門賣牛排，牛排每片重約200公克，要價人民幣80至110元（約新台幣360元至500元）。消費者只能站著吃，大約15分鐘就能吃完，煎台前排隊人潮卻從未間斷。

彼得家廚房品牌事業部總經理湯城表示，鬥品膳的本業是賣牛肉，以往大多只接觸企業客戶，公司後來希望能向一般消費者推廣自家肉品。湯城當時相準上海都市生活的快步調，便想出以立食的方式賣牛排。

「牛排賣那麼貴，還讓我站著吃」。湯城說，「立食牛排」一開始的確很難被市場接受，第一家店2015年年中在上海開業時，第一個月的營業額只有4.6萬元，換算下來每天12小時的營業時間只賣了大約15片牛排。

儘管如此，湯城卻還是很有信心。他說，消費者吃完後都說好吃，對站著吃的怨言也就消失了，這種反差、突兀的對比，反而有助行銷。湯城發現，除去精美的盛器與華麗裝潢等各種修飾，客人更能細細品味牛排。

彼得家的成功案例，也讓不少餐飲業者紛紛跟進，除了「立食牛排」如雨後春筍在上海湧現外，也有業者推出「立食龍蝦」、「立食甜品」、「立食自助餐」等。

湯城觀察，上門吃「立食牛排」的消費者，年齡主要介於25至35歲間，且女性比例高達6成。「站著吃美食」這件事，似乎漸漸成為上海小資一族品味餐飲的俐落表現。1060226

(中央社)