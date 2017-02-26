毒販自詡改槍天才 吸毒辯稱吃鹽巴
新北市淡水區26歲陳姓男子，平日涉嫌販毒並擁槍自重，利用住處改造槍支，警方搜索，發現大批改造槍械工具、槍枝、安非他命，儼然小型兵工廠，讓執行搜索的員警相當傻眼。
淡水警方今天表示，有毒品前科的陳姓男子，平日與父母妻兒同住社區大樓，卻從事販毒，及在房內改造槍支，且擁槍自重。
鄰居風聞都相當詫異，因他擁槍自重，警方絲毫不敢大意，荷槍實彈，身著防彈衣及攜帶防彈盾牌，準備攻堅。
警方進入屋內時，陳嫌聽聞聲響，躲進主臥房浴室內，堅持不出來。警方破門發現，陳嫌正將槍枝拆卸，藏於工業洗手粉內，以躲避警方查緝。
陳嫌主臥房儼然小型兵工廠，改槍工具一應具全，包括各式鑽頭、研磨棒、水平儀、工業用底火、玩具槍火藥、C型夾、砂輪機等，令查緝員警訝異。警方在衣櫃保險箱內，查獲安非他命毒品，及毒品咖啡包。
陳嫌辦稱毒品是鹽巴，因工作常流汗，需補充電解質所以都會攜帶小包「鹽巴」補充。
陳嫌自詡改造手槍高手，工具及知識都是從網路購買及邊看邊學，才剛改好成品，就被警方查獲。警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例，及毒品危害條例罪移送。1060226
(中央社)
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