整理丈夫遺物發現改造手槍 婦隱匿不報遭法辦
基隆一名陳姓婦人在丈夫過世後，整理丈夫遺物時發現一把改造手槍，卻隱匿不報，一直放在家中多日，昨天陳婦出門倒垃圾，準備連同槍枝丟棄，正好員警上門發現，依違反槍砲彈藥刀械條例移送法辦。
金山分局日前接獲情資指出，基隆一名廖姓男子持有改造手槍，並裝入袋子藏在家中，向基隆地院申請搜索票，卻因證據不足遭駁回；後來廖某因病過世，昨天傍晚大鵬派出所警員前往廖某生前位於基隆基金路住家拍照，準備再向法院申請搜索票。
這時警員發現，陳姓婦人（51歲）出門準備倒垃圾，手上拿著袋子形式與藏槍情資吻合，於是上前表明身分，過程中陳婦配合搜查，警方從袋子中起出一把改造手槍和3發子彈。
陳婦供稱，本月初丈夫過世，在整理遺物時發現丈夫遺留改造手槍，放在家中多日不知如何處理，最後才聽從友人建議，正要將槍枝連同垃圾一起丟掉時，沒想到警方這時找上門；警方訊後依槍砲彈藥管制條例將陳婦移送基隆地檢署送辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。