整理丈夫遺物發現改造手槍 婦隱匿不報遭法辦

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基隆陳姓婦人發現過世丈夫遺留改造手槍，以為將它當垃圾丟棄就沒事，誤觸槍砲管制條例。（李其樺翻攝）

基隆一名陳姓婦人在丈夫過世後，整理丈夫遺物時發現一把改造手槍，卻隱匿不報，一直放在家中多日，昨天陳婦出門倒垃圾，準備連同槍枝丟棄，正好員警上門發現，依違反槍砲彈藥刀械條例移送法辦。

金山分局日前接獲情資指出，基隆一名廖姓男子持有改造手槍，並裝入袋子藏在家中，向基隆地院申請搜索票，卻因證據不足遭駁回；後來廖某因病過世，昨天傍晚大鵬派出所警員前往廖某生前位於基隆基金路住家拍照，準備再向法院申請搜索票。

這時警員發現，陳姓婦人（51歲）出門準備倒垃圾，手上拿著袋子形式與藏槍情資吻合，於是上前表明身分，過程中陳婦配合搜查，警方從袋子中起出一把改造手槍和3發子彈。

陳婦供稱，本月初丈夫過世，在整理遺物時發現丈夫遺留改造手槍，放在家中多日不知如何處理，最後才聽從友人建議，正要將槍枝連同垃圾一起丟掉時，沒想到警方這時找上門；警方訊後依槍砲彈藥管制條例將陳婦移送基隆地檢署送辦。

(中時)