蒲浩志捐塑像 阿公陳澄波與阿嬤張捷團圓相守
今年是二二八事件70周年，嘉義市政府文化局舉辦「溯與恕‧2017嘉義二二八事件70周年紀念美展」系列活動，委託臺北市立大學視覺藝術系蘇振明教授策展， 今天開幕，蒲添生雕塑紀念館館長蒲浩志，是陳澄波的外孫，捐贈了館藏「岳母」張捷塑像給嘉義市政府，在228紀念日時象徵陳澄波夫妻團圓，意義深遠且令人感動。
文化局委託蘇振明教授策劃「溯與恕‧2017嘉義二二八事件70周年紀念美展」系列活動，今天開幕，陳澄波的外孫蒲浩明、蒲浩志捐贈父親蒲添生製作的「岳母」塑像，給市府收藏，市長涂醒哲代表受贈。
雕塑家蒲添生是陳澄波的女婿，生前為岳母張捷塑像，文化局已典藏陳澄波塑像，張捷的塑像一直收藏在蒲添生雕塑紀念館，讓這對苦難夫妻分離兩地，兒孫感念因為阿嬤張捷勇敢且妥善保存阿公陳澄波的作品，才得以讓陳澄波的作品流傳後世，捐出塑像，讓阿公阿嬤團圓相守。
(中時)
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