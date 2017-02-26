交通部打槍Uber：台都會區已無私家車經營空間

Uber司機聯盟發起抗爭，交通部路政司副司長張舜清表示已聽到聯盟訴求。（張家豪攝）

Uber司機聯盟今出動500台Uber、數百位司機到交通部包圍、抗爭。（張家豪攝）

Uber司機聯盟今號召500台Uber及數百位司機包圍交通部，提出3點訴求，包括訂立TNC專法、召開討論TNC專法、計程車及租賃車靠行制度的公聽會，及跨部會協商訂立TNC專法，還有確認租賃車與Uber合作是否違法。

對此，交通部路政司副司長張舜清於聯盟抗爭後，到交通部記者室回應記者提問指出，TNC就是讓私家車、自營車也可以合法經營載客服務，但台灣都會區跟國外不同，計程車已經相當多，沒有再讓私家車提供營運的條件。所以沒有訂立TNC專法的必要，也就沒必要再召開公聽會或跨部會協商會議。

所謂TNC（Transportation Network Company）模式是指，政府嚴管平台，平台嚴管司機。像是Uber、Lyft等平台獲監管單位核發許可證後，成立網路運輸業（TNC），申請企業須針對加入平台的駕駛進行犯罪背景審查、車輛安全檢查及其他檢驗流程，每輛車均須投保每件交通事故最少100萬美元商業責任險。

張舜清指出，Uber司機聯盟指計程車、租賃車靠行制度太麻煩、耗成本等，都是以私家車可合法營業為前提，但台灣都會區已無開放空間。且現階段如「計程車客運服務業申請核准經營辦法」已有針對計程車提供網路運輸服務的規範，「汽車運輸業管理規則」也有納管小客車租賃車業，法令已相當完備，Uber可跟合法業者合作，沒有訂立TNC專法的必要。

交通部舉例，若以市場環境為對照，洛杉磯市登記計程車數量約2,300輛、人口數400萬，車人比為1：1,740（1輛計程車需服務1,740人），顯示其小客車服務供給極度不足，「且綜觀全球，也只有在運輸供給不足的城市或地區，才有開放自用車輛加入營業之可行性。」

交通部表示，反觀雙北市計程車數量約5.1萬輛、人口數667萬，車人比為1：131，已有供過於求現象，加上叫車便利，再開放自用車加入營業的正當性自顯薄弱。

另外，張舜清澄清，Uber聯盟指出2月16日交通部召集的會議上，發言時間不足，並非事實，其實有給司機充分表達意見時間。

張舜清指出，未來Uber若與小客車租賃業者合作，必須建立在遵守「汽車運輸業管理規則」規範上，包括必須是租賃車業者本身，而非Uber派遣車輛，以及租賃車業是代客包租，不得像計程車採用跳錶方式計費。因此，他強調，現有Uber與租賃業者合作方式都違法。

張舜清補充，Uber若願意跟租賃業者合法合作，提出相關合作計畫，其牽涉到資訊流跟金流等法規問題，如相關叫車資料必須納管、落地，還有必須符合第三方支付法令等，牽涉到跨部會法令部分，交通部願意幫忙解答。

(中時)