老夫妻迷途流落街頭 警方助返家

嘉義縣警察局水上分局南靖所副所長温立仁、警員邱昶樺日前接獲民眾報案，指南靖糖廠前疑似有老人迷失方向，前往了解，發現是一對老夫妻共乘機車，當天早上從嘉義市台中榮總嘉義分院出院，欲一起返回嘉義市住家，卻因年紀大迷失方向，一路從台一線沿反方行駛，最後在南靖糖廠附近不停遶圈子，直到傍晚還是找不到回家的路，兩人坐在糖廠前顯得十分無助。

眼看7旬老夫妻因迷失街頭多時，顯得又累又渴，警方將兩人帶回派出所，除提供茶水、餐點讓兩人果腹休息，經過再三詢問和訪查，終於確認兩人身份和住所，順利連絡上家屬，才讓歷經一天迷途驚險之旅的老夫妻安然踏上回家路。

(中時)