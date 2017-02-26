殺貓凶手現身基隆？ 2貓慘死同一處

男子PO文指出3天內2貓慘死同地。(翻攝自臉書)

殺貓怪客基隆現蹤跡?國立臺灣海洋大學臉書社團，今天有1名潘姓男子PO文指出，自己日前凌晨經過海大附近麵攤，發現1隻白貓氣管被劃開，倒地垂死，緊急將白貓送醫急救，未料今天凌晨又在同一個地方，發現1隻黃貓沒呼吸且身體硬梆梆，兩隻貓被丟棄在同一處地點，懷疑可能是同一人所為。

基隆市動保所長陳瑞濱得知後，他表示，若依臉書上照片及說明，可以認為這根本是凶殺案，但目前尚未接獲相關報案，最快要等到下星期上班日，會派員親自前往現場了解狀況，目前設法與PO者取得聯繫，並設法調閱監視器畫面釐清真相。

陳瑞濱建議，民眾若發現相同情形可先報警處理，請警方先調閱監視器，或請附近居民注意是否有可疑行蹤者。

(中時)