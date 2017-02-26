辛龍否認中樂透頭彩 1.2億指娶到劉真

藝人辛龍今天接受媒體訪問，否認自己是大樂透頭彩得主，純粹是玩笑，新台幣1.2億元是指娶到劉真。綜藝天王吳宗憲則在旁坦承，「這個玩笑開得有點大」。

吳宗憲日前錄製綜藝節目時說，「其實演藝圈2年前出了一個大事，有個藝人，光頭造型，留著鬍子，老婆是跳舞的，中了2億樂透，之後有2年時間不再出來表演」，讓辛龍受外界關注。

辛龍今天前往中天電視台錄影並接受媒體訪問否認自己中了樂透彩頭獎，他說私底下跟吳宗憲聊天時確實有講到1.2億這件事情，但是是因為很幸運娶到劉真，「很不容易」、到現在還不敢相信能娶到美嬌娘，「中了彩票是指這件事情」。

媒體詢問，為什麼第一時間說中了1.2億元？辛龍回應，是因為吳宗憲先講，媒體打去問他之後，他以為是私底下與吳宗憲聊天的內容，所以才說自己中了1.2億元。

此外，針對彩券行老闆說辛龍事實上是中了6個2獎，抱走獎金總共4.6億元，辛龍則說並不認識彩券行老闆，但如果真的中了4.6億元，「我何必站在這裡錄影？」。

辛龍表示，他家樓下24小時都有記者在守候，他們也很辛苦。謝謝大家這麼關心、苦苦守候他，這純粹是玩笑，如果真的中獎，會做一些有意義、不為人知的事情。

辛龍最後則以金剛經中的「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，為整件事情做結尾。1060226

(中央社)