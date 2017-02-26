大一菜鳥放手投 健行晉級8強

健行科大林俊吉進攻就像利刃。（大專體總提供）

健行科大與輔仁大學兩支9勝強權今正面交鋒，健行雖面臨陣中得分王簡祐哲犯規過多問題，但3名大一菜鳥林俊吉、朱雲豪與聖文森籍石博恩表現精彩，合力攻下72分，殺得輔大措手不及，終健行就以99比89獲勝，拿下提前確定晉級的第10勝，繼續往冠軍目標邁進。

健行科大朱雲豪砍進8個三分球。（大專體總提供）

「這批一年級本來就很有潛力，但關鍵是防守，這是健行非常要求的部分。」健行教練劉孟竹表示，林俊吉與朱雲豪的進攻能力從高中時期就看得出來，但我們更要求防守，如果上場不防守，就到板凳上坐著，他說：「他們逐漸了解防守的重要性，加上原本就有的進攻火力，自然就有好表現。」

全場飆進8個三分球、進帳28分的朱雲豪，坦言曾因防守不力，被教練換下，此役竟獲得提早在第一節後半就上場的機會，「上了場當然就不希望再下去！」他展現拿手的犀利外線，儘管輔大菜鳥吳季穎一度在比賽末段再度「開轟」，卻被他的優勢火力壓制，未能助輔大再演逆轉秀。

畢業於能仁家商的林俊吉，進入同體系的健行科大，少了適應時間，但防守不力卻從高中被學長酸到大學，他說：「學長一直酸我，我也發現，不能只有進攻。」他願意更努力防守，而他過去在高中時期的犀利切入依舊，此役遠投近切攻下23分，另有5次助攻，撕裂輔大防線。

「可能是大一吧，他們都太客氣了。」健行大四學長黃泓瀚表示，學弟都是射手，有機會就該投，他打趣說：「我一直鼓勵他們多投，不然就我來投。」

看到大一球員有出色表現，劉孟竹強調，當然本屆就希望能一舉攻頂，但陸續有好手加入球隊，加上學校大力支持，希望健行能一直維持出色戰績，往UBA傳統強權邁進。

(中時電子報)