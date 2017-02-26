南沙三大島上防空設施 陸幾近完成
陸媒今天報導，兩名匿名美國官員向路透社透露，中國大陸幾近完成在南沙三大島上防空設施的建設。
大陸新浪軍事刊出多張網友提供的照片並引述報導指出，中國大陸在永暑礁、美濟礁、渚碧島上各建造8個帶可開闔頂蓋的建築，每個有20公尺長、10公尺寬。據信是用於儲放地空飛彈，地空飛彈發射車諸如HQ-9可以隱蔽在內併發。
這些設施可以為地空飛彈防止海洋環境腐蝕提供保護，防止飛機衛星偵察監視，並且在衝突時可以承受間接打擊或輕武器攻擊。
新美國安全中心（CNAS）高級軍事研究員托馬斯．舒加特根據衛星圖認為，每個防空設施尺寸與052D的32單元垂直發射系統相同。
報導說，每個島將擁有8乘以32、總計256單元，三大島礁近800枚的海紅9、鷹擊18及東海10飛彈，應對南海周邊國家明顯過剩。1060226
(中央社)
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