UBER爭議 交部：假分享之名美化營利
上百名UBER司機今天包圍交通部，提出3大訴求要交通部另立專法給飯吃，對此，交通部今天回應，UBER假分享之名美化營利行為是規避責任。
今天下午，約有350名UBER司機齊聚交通部前高呼「共享經濟、人民決定」、「有管理、有平台」等口號，向交通部提出3大訴求，包括另立TNC專法、確認租賃車合法地位，及要求交通部給個跨部會溝通時間表。
交通部路政司副司長張舜清在今天傍晚5時多出面接受陳情書，表示會審慎評估UBER司機聯盟提出的建議，儘管現場司機都高呼沒誠意，但是經過協商後，Uber司機聯盟仍於傍晚近6時解散。
交通部路政司晚間發布新聞稿，內容提到UBER搭載乘客並向乘客收取報酬，就是經營汽車運輸業的營利行為，「不應以分享車輛之名，規避混淆其營利行為」。
至於司機提出比照美國加州制定的TNC專法，交通部路政司說明，對照市場環境，洛杉磯登記計程車數量為2300輛，人口數400萬，車人比為1比1740，但雙北計程車有5.1萬輛，人口數667萬，車人比1:131。
交通部補充，綜觀全球，只有在運輸供給不足城市或地區才有開放自用車加入營業的可能性，台灣已經有供過於求現象，再開放自用車加入營業的正當性薄弱。
交通部強調，16日曾經邀請計程車業界、租賃車業界、UBER公司和司機開會討論，UBER公司已經和租賃車合法合作方式展開討論已獲共識，UBER公司也正在規劃未來合作服務方向。
交通部補充，交通部雖然樂見UBER未來能在國內落地合法營業，但是租賃車若是採用跳表方式和UBER合作，那就仍屬違法，交通部仍會取締。1060226
(中央社)
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