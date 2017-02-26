陸企排隊IPO 陸證監會稱有信心解決
中國大陸公司上市及股票首次公開發行（IPO）等待期長，大陸中國證券監督管理委員會主席劉士余今天表示，有信心解決IPO「堰塞湖」的問題。
綜合中新社及財新網報導，大陸證監會主席劉士余今天在大陸國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上作上述表示。
對於市場擔心多家新股同時發行可能會影響二級市場，劉士余說，過去在資本市場下行壓力較大時，監管層曾用暫停IPO的方法，力圖穩定市場、緩解下行壓力，雖然當下取得一些成果，但回顧長遠歷史，這樣做的效果並不好。
他說，資本市場要想長久，就必須有新的公司進來，這就會增加市場的流動性。而大陸股市發行的問題不在於IPO的家數而在於企業品質。
數據顯示，2016年有280家企業IPO通過審核，248家企業完成IPO，共融資人民幣1634億元，IPO家數創5年來新高。
就如何解決IPO「堰塞湖」，劉士余表示，「路子越來越寬」，除了上海及深圳的證券交易所可以更多吸納新公司，還有屬於場外市場的新三板及區域性股權市場，後者對小微企業的股本融資能發揮積極作用；再加上規範化的併購重組，新上市公司品質會越來越高。1060226
(中央社)
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