隱乳女星又一枚！水原希子超爆乳亮相

水原希子(右)爆乳登場讓人很驚訝！（圖／取自水原希子IG）

日本現年26歲的混血女模水原希子，前年和男星野村周平爆出戀情，但兩人始終沒有承認。水原希子也不受影響，近來和化妝師好友看秀，穿著緊身衣的她大爆乳，讓許多粉絲都相當意外，直呼原來她也是「隱乳女星」！

水原希子昨晚和化妝師好友奈良裕也一同參加時裝秀，戴著長假髮、穿著緊身衣的她爆乳登場，還在網上公開她在現場陶醉唱歌的影片。可許多人驚豔的是向來清瘦的水原希子，突然大爆乳現身，讓不少網友都很驚呼「原來她這麼有料。」

(中時電子報)