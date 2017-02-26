郝龍斌：不讓青年接棒 國民黨沒有未來

前台北市長郝龍斌（中）26日傍晚出席桃園市青工總會會長交接典禮時強調，國民黨要提供平台給年輕人歷練與發揮。(楊明峰攝)

國民黨黨主席參選人郝龍斌26日傍晚參加桃園市青工總會會長交接典禮時表示，國民黨短期內不能完成世代交替，讓年輕人接棒，國民黨沒有未來。國民黨正值存亡關鍵，國民黨要提供各地認同其理念、想法的年輕人舞台與平台，這是任何人當黨主席責無旁貸的事。

郝龍斌說，所成立的競選辦公室，將所有工作交給年輕人，鼓勵其他參選人都這麼做，他希望透過這種方式提供舞台讓年輕人歷練，期待闖出名號後代表國民黨，如此國民黨才有希望。

(中時)