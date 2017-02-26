台南後壁再爆H5N2禽流感 撲殺2萬6600隻紅羽土雞
台南禽流感疫情看似甫獲控制，又爆出後壁一處紅羽土雞場染H5N2禽流感病毒，動保處防疫人員26日上午前往撲殺2萬6600多隻土雞。動保處表示，禽主22、23日連續2天發現雞隻異常大量死亡，趕緊通報送驗，昨確診感染H5N2禽流感，未來將加強禽場防疫工作。
正逢連假期間，後壁一處紅羽土雞場傳出禽隻感染H5N2禽流感，動保處今派員前往，撲殺場內飼養的2萬6600多隻土雞，數量相當龐大，動保處除調派輪班人員，也協請警方拉起封鎖線警戒，避免民眾闖入疫場周邊。
動保處處長吳名彬表示，禽主22、23日發現土雞連續2天都有大量死亡的情況，且正逢禽流感防疫期間，嚇得趕緊通報，昨初步確診為H5N2禽流感，動保處26日上午派員前往禽場撲殺，禽隻已送往焚化廠銷毀。
動保處昨依規定進行撲殺後，也進行採樣監測工作，針對周邊半徑1公里養禽場進行採樣監控，半徑1到3公里內禽場進行訪視輔導，將持續監測3個月，以確保環境中無禽流感病毒存在，加強防疫工作。
吳名彬說，近日氣溫驟降影響動物免疫力，恐讓原本存在環境中的禽流感病毒活絡，因此，為避免禽流感疫情再度擴散，禽主務必隨時檢視禽隻健康狀況，並落實生物安全防疫措施，3月2日也將二度進行禽場訪視全面性調查。
(中時)
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