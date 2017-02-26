高粱喝不過癮 到商店偷竊遭逮送辦
胡姓男子在旅社獨飲高粱，嫌不過癮，出門到附近超商要買高粱，發現沒錢就直接偷了一瓶高粱，又折返偷了一瓶牛奶，想要混搭成奶酒補身，沒想到，眼尖店員發現報警，第一分局繼中所警方快速到場，將他逮捕送辦。
警方調查，胡男平日靠打零工維生、居無定所，日前晚間在旅館獨飲，喝完一瓶高粱酒後，覺得不過癮，出門到附近超商要買酒，卻發現身上沒有錢。趁店員不注意將高粱酒塞進大衣內，要離去前又折返，拿了一瓶鮮奶，準備回去混搭，喝來補身。
沒想到，被眼尖的店員發現，立即報警，員警獲報迅速發動搜尋，不到半小時在附近巷弄逮捕送辦，胡男直呼以後不敢再貪杯了。
＊飲酒過量，有礙健康。
(中時)
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