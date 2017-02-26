鯨豚悲歌！瓶鼻海豚擱淺陳屍老梅沙灘

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海巡署二一大隊在石門老梅沙灘巡邏時，發現一隻鯨豚擱淺死亡。（李其樺翻攝）

二一大隊表示，該隻鯨豚身軀保持完好，無腐爛跡象，顯示剛死去不久。（李其樺翻攝）

海巡署富基安檢所人員暫將鯨豚移至岸上，並在四周架設封鎖線，等待中華鯨豚協會前來處理。（李其樺翻攝）

海巡署二一大隊今天下午1時許在石門老梅沙灘巡邏時，發現一隻鯨豚擱淺死亡，富基安檢所備勤人員站將死亡鯨豚移上岸邊，並在四周架設封鎖線，等待明天中華鯨豚協會前來處理。

據悉自2月初至今，北海岸已經發現3起鯨豚擱淺死亡案例，海巡署二一大隊表示，該隻鯨豚身長3.1米，身軀保持完好，無腐爛跡象，顯示剛死去不久；據中華鯨豚協會從照片研判，認為是瓶鼻海豚，確切死因尚待解剖後才能確定。

(中時)