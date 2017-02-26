以「貝殼」為神 拉阿魯哇族今舉辦聖貝祭

台灣原住民第十五族拉阿魯哇族舉辦「聖貝祭」。（市府提供）

拉阿魯哇族人也趁著祭辦理族別變更。（民政局提供）

台灣原住民第十五族拉阿魯哇族，也是台灣唯一以「貝殼」為神的原住民族，26日舉辦「聖貝祭」。雖然族人不到400人，是原住民中的少數民族，市長陳菊仍前往參加，讚美這是台灣重要的文化資產，也希望各族群間互相認識欣賞。

陳菊表示，透過拉阿魯哇族族人努力及各界的重視，市府大力支持原鄉建設、產業發展及語言文化，保存珍貴的傳統祭典儀式和母語。期盼藉由聖貝祭的儀式，表達對祖靈的敬重，也祈求各族群和諧平安。

拉阿魯哇族人，現今主要聚居在桃源區高中里、桃源里及那瑪夏區瑪雅里，相傳族人原居地在東方hlasunga，曾與矮人共同生活；矮人視「聖貝（takiaru）」為太祖（貝神）居住之所，每年舉行大祭以求境內平安、農獵豐收、族人興盛。

傳說族人離開原居地時，矮人贈以一甕聖貝，族人亦如矮人般舉行「聖貝祭」。祭儀最重要的部分是「聖貝薦酒」儀式，將聖貝浸在酒裡，察其顏色變化，如果變成紅色則表示太祖酩酊之狀，意味祭典圓滿成功。

拉阿魯哇族在日治時代被政府歸類為鄒族至今，和卡那卡那富族合稱「南鄒」，經過正名運動，在103年獲頒布為原住民第十五族。

至今年1月底，在桃源區完成拉阿魯哇族登記有165人，尚未族別變更者約80人。為提供在外就學就業的族人方便登記，民政局「行動戶政所與走動式充電站」服務站，也專程到場提供服務。

(中時)