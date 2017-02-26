腦麻學員訪陸官 體驗T91步槍模擬射擊
陸軍司令部臉書今天公布陸軍官校所製作的「黃埔傳愛，天使飛翔」影片，影片紀錄25名高雄市腦性麻痺服務協會的學員，在2月10日到陸軍官校參觀的過程。
陸軍官校愛心社成立已逾3年，學生經常結伴利用假日到社福團體志工服務，陸軍官校說，學校鼓勵學生在課餘參與公益活動，以實際行動發揚善心善行，關懷社會族群，體現軍愛民的責任。
陸軍官校指出，這次訪校貴賓，無論是因為先天或是後天造成的身體障礙，行走時雖然略顯吃力，但參訪過程中仍處處透露出對於軍事體驗的好奇，學員們並一圓從軍夢想，首次拿起T91步槍，進行模擬射擊，驚訝、好奇、興奮心情，全寫在臉上。
其中一名學員「洋洋」的父親過去也是職業軍人，他對於這次參訪行程表達讚許，希望全民國防教育的理念，也能照顧到社會中的特殊族群。
陸軍官校表示，官校教育是全人教育，除了培養優質的國軍幹部，也在培育高素質的公民，學校透過社團活動，鼓勵同學們自主性的參與社會服務。1060226
(中央社)
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