SBL》全本土對抗 吳怡斌雙十超搶眼

裕隆前鋒吳怡斌26日交出雙創生涯新高的18分、17籃板表現。(中華籃協提供)

隨著例行賽排名提前出爐，新北裕隆26日與金酒交手，兩隊不約而同都用全本土出戰，結果給了「小斌」吳怡斌最佳表演舞台，靠著小斌拿下雙創生涯新高的18分、17籃板，裕隆75比72險勝金酒，賽後記者會卻變「批鬥大會」！

原來是裕隆執行教練魏永泰相當不滿吳怡斌的某種「懶惰」行為，「小斌從去年暑假到現在，明顯有了進步，只是對抗本土球員還好，想要對抗對方洋將沒辦法，所以我早就要他吃高蛋白，就算球隊出錢，他就是怎麼都不肯去買。」

一旁的吳怡斌當然不敢回嘴，只敢點頭回應，「真的是我太懶惰，沒有時間去買高蛋白來吃。」沒想到魏永泰隨即表態，「要不我去買來給你吃，都已經叫你去買快半年了吧。」嚇得小斌連忙搖頭說，「不用了，我下次一定去買。」

儘管擁有200公分的身高，吳怡斌的膽子卻似乎有點小，除了在記者會一直被魏永泰「恐嚇」，一看到賽後數據，他也驚訝自己竟然可以抓到17籃板，「哇！怎麼籃板有這麼多，大概是我太想表現給教練看了，所以比較積極。」

裕隆集團董事長嚴凱泰26日也突然現身場邊觀戰，連魏永泰自己都不知道他會出現，「我到比賽快開始才發現老闆來了，他就是希望不給我壓力，只是確定拿到第2後，老闆與老闆娘還告訴我，我可以好好睡一下了。」

金酒總教練楊哲宜賽後走進記者會現場，臉上掛滿笑容，問他怎麼了？他回答，「剛在休息室內罵太凶了，所以現場用笑臉平衡一下，我認為球員打得不夠努力，上了球場應該就跟人生一樣，不能隨便混混就算了。」

(中時電子報)