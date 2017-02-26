木棒聯賽》「別再說爆冷」 普門連兩年4強證明實力

普門中學連兩年挺進木棒聯賽4強。（葉姵妤攝）

成軍邁入第4年的普門中學，連續2年參與高中聯賽木棒組賽事都殺進4強，今天(26日)碰上傳統強隊穀保家商，更是鏖戰到第8局才遭逆轉吞敗，嚇出對手一身冷汗，即使無緣把隊史最佳成績推進至冠軍戰，也已足夠證明球隊實力，普門總教練邱俊文說：「我們已經是名符其實的4強球隊。」

普門成軍後，一步步打出強隊身手，103學年度在高中聯賽鋁棒組打下第5名佳績，同一批球員接著在黑豹旗拿下第6名，去年首度挑戰木棒組賽事，更是一舉殺進4強，最終與高苑工商並列季軍(季軍戰因雨取消)。

今年普門繼續用實力證明，這樣的成績並非偶然或「爆冷」，一路打進第4階段後，8強戰擊退高苑工商，連兩年拚進前4，邱俊文說：「這次賽前大家不看好我們，但我們就是有那實力，別再說我們是爆冷門了。」

在今天的4強賽，普門前7局打完後還與穀保戰成平手，8局上更超前比數，只是8局下2出局後，讓穀保打者在2好球沒壞球時敲出追平安打，之後遭逆轉，邱俊文賽後也笑說：「就差一球，可惜啊，很想今年就贏他們，但至少有讓對手嚇到了。」

(中時電子報)