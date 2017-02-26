木棒聯賽》「別再說爆冷」 普門連兩年4強證明實力
成軍邁入第4年的普門中學，連續2年參與高中聯賽木棒組賽事都殺進4強，今天(26日)碰上傳統強隊穀保家商，更是鏖戰到第8局才遭逆轉吞敗，嚇出對手一身冷汗，即使無緣把隊史最佳成績推進至冠軍戰，也已足夠證明球隊實力，普門總教練邱俊文說：「我們已經是名符其實的4強球隊。」
普門成軍後，一步步打出強隊身手，103學年度在高中聯賽鋁棒組打下第5名佳績，同一批球員接著在黑豹旗拿下第6名，去年首度挑戰木棒組賽事，更是一舉殺進4強，最終與高苑工商並列季軍(季軍戰因雨取消)。
今年普門繼續用實力證明，這樣的成績並非偶然或「爆冷」，一路打進第4階段後，8強戰擊退高苑工商，連兩年拚進前4，邱俊文說：「這次賽前大家不看好我們，但我們就是有那實力，別再說我們是爆冷門了。」
在今天的4強賽，普門前7局打完後還與穀保戰成平手，8局上更超前比數，只是8局下2出局後，讓穀保打者在2好球沒壞球時敲出追平安打，之後遭逆轉，邱俊文賽後也笑說：「就差一球，可惜啊，很想今年就贏他們，但至少有讓對手嚇到了。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。