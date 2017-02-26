斬首期限已過 在菲德人質情況不明
菲律賓南部恐怖分子阿布沙伊夫處決德國籍人質坎特納（Jurgen Kantner）的期限已過，但截至傍晚，他的情況依然不明。
菲律賓參謀總長安紐（Eduardo Ano）透過簡訊向媒體記者表示，軍方情報人員暫時無法取得有關坎特納的消息。
去年11月5日夜間至6日清晨之間，坎特納與妻子麥茲（Sabine Isle Merz）駕駛遊艇經過沙巴與菲國塔威塔威群島（Tawi-tawi）交接海域時，遭武裝分子綁走，押到菲國南部島嶼。
麥茲可能企圖反抗而被射殺，屍體棄於遊艇上，被菲南蘇祿島居民發現。
2月中旬，網路出現坎特納求救的影片。現年70歲的坎特納說，綁匪限他於2月26日下午3時之前支付3000萬披索（約新台幣2100萬元）的贖金，否則要將他斬首。
安紐說，反恐部隊目前正在「相關區域採取行動」，但未多做說明。
軍方發言人巴迪亞（Restituto Padilla）在1份聲明稿說，軍方不會被恐怖分子的要求所震懾，「軍方正毫不留情地進行聚焦軍事行動，我們珍視人質安全，軍方將追擊敵人，爭取主導地位。」
坎特納綁案可能與恐怖組織阿布沙伊夫有關，阿布沙伊夫目前據信仍握有27名菲籍及外籍人質。1060226
(中央社)
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