南韓外長：化武刺金正男是反人類行為
南韓外交部長官尹炳世今天表示，北韓最近發射彈道飛彈和金正男在馬來西亞遇害嚴重損壞有關和平與人權的國際規範。尤其，刺殺金正男使用化學武器是反人類行為。
南韓聯合新聞通訊社報導，尹炳世今天下午啟程前往瑞士日內瓦，出席在當地舉行的聯合國人權理事會第34次會議和日內瓦裁軍談判會議，他出發前在仁川國際機場對媒體記者們作出了前述發言。
尹炳世表示，刺殺金正男使用了國際公約禁用的化學武器，國際社會在大力譴責這種反人類和反人權行為。他此行將在人權理事會會議和裁軍談判會議上一一追究，營造國際社會對此問題的輿論氛圍。
尹炳世還說，北韓去年2次進行核子試驗、24次發射飛彈，今年年初又發射彈道飛彈，國際社會認為需對北韓實施制裁與施壓的立場，比以往任何時候都要堅定，相信在此次裁軍談判會議上，將形成對北韓這種破壞和平行為的譴責輿論。
尹炳世還說，去年，聯合國對北韓正在大範圍、有組織地實施人權侵害行為達成共識，以這種共識為基礎，此次會議將就北韓人權侵害問題進行深度討論。1060226
(中央社)
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