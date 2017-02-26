「日本熊本大津物產展」台日師生交流
日本熊本縣大津町於2月24日至3月5日於高雄大遠百舉辦「日本熊本大津物產展」，熊本縣立翔陽高校學生現場進行超大型書法開幕表演，邀請山頂國小、獅甲國小師生一起寫春聯文化交流。
日本熊本縣大津町田中令兒副町長、緒方雅一審議員、高雄市教育局楊智雄科長與山頂國小、獅甲國小近40名師生共同為活動揭開序幕，並由創校110年的熊本縣立翔陽高等學校學生帶來首次登台的精采「日本書道甲子園」超大型書法表演活動，與高雄學生共同進行「書道」文化交流。
山頂國小校長簡木全表示，活動讓學校師生能一睹日本大型書法表演，書法與圖畫結合的現場表演，展現力與美的震撼，讓參與學生各個看得目不轉睛。
活動也安排學校師生與熊本縣立翔陽高校學生共同寫春聯，讓日本學生體驗有別於日本書道的書法及新年文化。
(中時)
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