新莊警強力掃毒 24小時逮12毒蟲

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警方24小時內分別破獲3處毒品分裝場，逮捕12名嫌犯、查獲超過800公克毒品。（譚宇哲翻攝）

警方於現場查獲分裝完的各式毒品。（譚宇哲翻攝）

新莊警分局近日執行擴大臨檢及掃毒專案，除於24日晚間起執行「閉鎖式」臨檢勤務，更針對轄區內治安顧慮場所實施威力掃蕩，短短24小時內分別破獲3處毒品分裝場，逮捕12名嫌犯、查獲超過800公克毒品，全案依違反《毒品危害防制條例》送辦。

警方表示，適逢228連假，新莊警分局於24日晚間起連2天執行掃毒專案，分別在新莊、蘆洲與三重區查獲3處毒品分裝場，逮捕12人涉及毒品案，也起出毒咖啡粉、K他命、FM2、搖頭丸、一粒眠、糖、肌肉鬆弛劑、棉粉斗等毒品，總重高達約822公克。

警方表示，此次擴大執法在毒品防治大有斬獲，有效遏止分裝中的半成品流入市面，而查獲毒品中尤以毒品咖啡包為大宗，其中混合的劣質毒品成分，對民眾身心有極大戕害，呼籲民眾千萬不要因為好奇而接觸毒品。

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(中時)