桃捷27日至3/1 延長試乘到晚上9時

桃園巿長鄭文燦今天下午到A13機場第二航廈站視察二二八連續假期試營運，宣佈自27日起到3月1日，桃捷試營運服務時間延長，從早上7時到晚上9時。

鄭文燦表示，試營運最後3天延長服務時間，除了是為了讓機場捷運加入二二八連續假期的出入境輸運，同時是為了讓沿線通勤族能夠早點熟悉乘坐動線、體驗機場捷運作為通勤交通工具的便捷，以及讓桃捷公司員工對夜間服務更加熟練。

桃捷公司目前在桃園機場第一、第二航廈入境大廳，均設有電子票卡銷售服務櫃檯。

鄭文燦視察時強調，機場捷運是多卡通，現在悠遊卡、一卡通、Happy Cash、桃園巿民卡都可以使用，對國內外旅客都很方便，他也指示售卡服務櫃檯可以直接標示「機場捷運電子票卡銷售處」，且招牌可以再加大以便於旅客更易找到。

最近進出機捷第一、二航廈站的入出國旅客明顯增加，鄭文燦在視察時也注意到帶著行李箱的乘客很多，他表示，入出境的旅客已經知道機場捷運的便利快捷，選擇搭乘機捷到機場的旅客愈來愈多。

鄭文燦指出，民眾自由試乘過去10天已累計運量達68萬人次，如果加上前兩週團體試乘18萬人次，截至25日總運量累計已達86萬人次，二二八連續假期第2天（26日）的運量約有10萬人次，預計連續假期結束前，試營運總運量將突破百萬人次。

對於連日來因下雨，部分車站發生月台雨飄、地面水漬和川堂層滴水問題，鄭文燦強調，機捷試營運的目的，就是要找出缺點，儘速改善，這次發現的缺點，是在營運前必須改善完畢的事項，車站硬體設備的缺失，是高鐵局負責，由高鐵局儘速改善，這次滴水原因是排水管阻塞，狀況排除後，其他各站部分，桃捷公司會和高鐵局捷工處一起全面檢修。1060226

(中央社)