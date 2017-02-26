金像獎之夜 紐時砸錢播電視廣告嗆川普

奧斯卡金像獎頒獎典禮今晚登場時，紐約時報公司將推出七年來首支電視廣告，不滿美國總統川普大力抨擊媒體製造「假新聞」，這家有166年歷史的大報希望凸顯新聞獨立的重要性。

川普一再批評新聞界，上周曾推文點名紐約時報（New York Times）、國家廣播公司（NBC）、美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）和有線電視新聞網（CNN），痛斥媒體是「美國人民的敵人」。

這支名為「真相難求」（The Truth Is Hard）的電視廣告是紐約時報所推出品牌宣傳攻勢的一部分，這是紐時十年來首度大打宣傳，目的是在「假新聞」歪風勢盛之際，自我定位為可靠正派的新聞媒體。

廣告影片上傳YouTube不過幾天，點閱已超過250萬次，並有逾7000人說讚，但也有近5000人不以為然。

紐約時報在30秒長的廣告中一再在螢幕上顯示「真相是…」的句子，背景聲音越來越大，每個句子的結束都不同，包括「我們的國家比以往更為分裂」，「另類事實其實是謊言」，「真相是媒體不誠實」，呈現出不同的人所宣稱的真相。

廣告最後指出，真相難求，但「如今真相比以往更為重要。」雖然全未提及川普，但顯然頗有對他嗆聲之意。

路透社報導，根據凱度媒體（Kantar Media）分析，金像獎頒獎典禮是行情比較高的廣告時段，30秒的廣告就要價高達200萬美元（台幣約6168萬元）。

迪士尼公司（Walt Disney Co）旗下的美國廣播公司負責轉播金像獎頒獎典禮，但不願公開向廣告客戶收費的水準。了解協商內情的人士透露，紐約時報公司（New York Times Co）的廣告也在前述價位左右。

金像獎頒獎典禮向來是美國收視最旺的非運動賽事實況轉播節目。

去年的金像獎頒獎典禮吸引3440萬人觀賞，是1974年以來收視率第三低的一次。然而，回顧2016年，仍然只有職業美式足球聯盟NFL的比賽，以及福斯電視網（Fox）去年秋天轉播的美國職棒大聯盟MLB世界大賽最後一戰，曾經吸引更多觀眾。

自川普去年11月8日贏得總統大選以來，「紐約時報」紙本業務雖然下滑，但數位訂戶和營收都增加。最近一季的數位訂戶增加27萬6000人，數位廣告營收增加近11%，占了整體廣告收入的超過40%。

「紐約時報」、「金融時報」（Financial Times）、「華爾街日報」（Wall Street Journal）和甘尼特報團（Gannett Co）在2016年總統大選期間獲得更多網路讀者後，都以宣傳報導公正為銷售策略，希望再擴增網路讀者。1060226

(中央社)