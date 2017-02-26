布達佩斯女網／謝淑薇雙打封后 拆夥彭帥首冠

謝淑薇與喬治亞好手卡拉許妮可娃攜手在布達佩斯網賽奪冠。(翻攝自夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh臉書)

我國女將謝淑薇與喬治亞好手卡拉許妮可娃(Oksana Kalashnikova)的「台喬聯軍」，布達佩斯女網賽一路過關斬將，26日決賽面對澳洲羅狄歐諾娃（Arina Rodionova）／哈薩克沃斯柯柏娃，6比3、4比6、10比4，暌違2年又8個月後再度雙打封后，也是她生涯第18座WTA雙打冠軍。

這是謝淑薇自2014年法網後首座雙打后冠，也是和中國大陸好手彭帥拆夥後首冠，2014年法網就是與彭帥合拍封后，不過兩人在該年8月美網結束後決定拆夥，之後謝淑薇分別在2014年新加坡年終賽、隔年杜哈網賽闖進決賽但都與后冠擦肩，26日總算再捧起雙打冠軍。

謝淑薇、卡拉許妮可娃開賽打得順手，首盤3比3後連破對手兩個發球局，帶著一盤領先進入第2盤，不過次盤雙方形成破發大戰，「台喬組合」連掉2個發球局陷入0比3，謝淑薇／卡拉許妮可娃儘管倒趕3局逼平，但第7局又遭破發，第9局驚險逃過2個破發點，可惜盤末未能攻下，雙方進入搶十決勝盤。

搶十大戰，謝淑薇／卡拉許妮可娃率先破發取得4比1領先，4比2後謝淑薇精彩網前截擊，卡拉許妮可娃也奉上一記直線穿越球和漂亮底線大角對抽，讓對方回擊掛網連下3分，對手還氣地摔拍洩恨，卡拉許妮可娃8比4時後排巧妙吊球吊出冠軍點，最終對手奉送雙發失誤，讓「台喬聯軍」笑納合作首冠。

(中時電子報)