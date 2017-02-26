布達佩斯女網／謝淑薇雙打封后 拆夥彭帥首冠
我國女將謝淑薇與喬治亞好手卡拉許妮可娃(Oksana Kalashnikova)的「台喬聯軍」，布達佩斯女網賽一路過關斬將，26日決賽面對澳洲羅狄歐諾娃（Arina Rodionova）／哈薩克沃斯柯柏娃，6比3、4比6、10比4，暌違2年又8個月後再度雙打封后，也是她生涯第18座WTA雙打冠軍。
這是謝淑薇自2014年法網後首座雙打后冠，也是和中國大陸好手彭帥拆夥後首冠，2014年法網就是與彭帥合拍封后，不過兩人在該年8月美網結束後決定拆夥，之後謝淑薇分別在2014年新加坡年終賽、隔年杜哈網賽闖進決賽但都與后冠擦肩，26日總算再捧起雙打冠軍。
謝淑薇、卡拉許妮可娃開賽打得順手，首盤3比3後連破對手兩個發球局，帶著一盤領先進入第2盤，不過次盤雙方形成破發大戰，「台喬組合」連掉2個發球局陷入0比3，謝淑薇／卡拉許妮可娃儘管倒趕3局逼平，但第7局又遭破發，第9局驚險逃過2個破發點，可惜盤末未能攻下，雙方進入搶十決勝盤。
搶十大戰，謝淑薇／卡拉許妮可娃率先破發取得4比1領先，4比2後謝淑薇精彩網前截擊，卡拉許妮可娃也奉上一記直線穿越球和漂亮底線大角對抽，讓對方回擊掛網連下3分，對手還氣地摔拍洩恨，卡拉許妮可娃8比4時後排巧妙吊球吊出冠軍點，最終對手奉送雙發失誤，讓「台喬聯軍」笑納合作首冠。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。