玩命直播 江蘇網路女主竟要播跳樓秀

住在江蘇常州的一名網路女主播日前爬上了 10 層樓高的陽台直播跳樓秀。害得當地的消防和警員不僅好言相勸，還鋪氣墊，忙前忙後一個多小時，終於將其救下。

《現代快報》報導，這起事件發生在2月23日傍晚5時30分許，在常州市武進萬達中央華城公寓，一名身穿黑色緊身衣、短裙的年輕女子爬上 10 層高的自家陽台，揚言要跳樓，現場場面也讓人揪心，不少人幫忙報警。

消防員獲報後趕到現場時，該女子已在陽台上站了半個小時，不時在窗台上來回走動，情緒十分激動，並稱自己是某網路直播平台主播，這次跳樓是一次直播，因為平台上有很多觀眾在觀看。

所幸，警員花了近 1 個小時的勸說，女子情緒得到控制，被順利勸說下樓。經查，這名女子是重慶人，精神上有點失常。警方已將她安置到當地精神醫院進行看護。

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(旺報)