天冷禽流感好發！嘉義、台南再驗出H5N2

花蓮一處肉鴨場在上市前檢驗驗出H5亞型高病原性禽流感，撲殺了5098隻鴨。（花蓮防疫所提供）

農委會今日公布最新疫情，嘉義縣和台南市新增2例H5N2禽流感確診案例，花蓮1肉鵝場則在上市檢驗時也確診感染禽流感，分型雖未出爐，但都已完成撲殺，目前全台養禽場因禽流感的撲殺量已逼近40萬隻。專家提醒，天冷是禽流感好發期，防疫不能鬆懈。

防檢局表示，嘉義縣布袋鎮的一處養鵝場22日通報場內鵝隻有異常死亡情形，當地防疫人員到場後認為感染禽流感的風險很高，因此決定採預防性撲殺，23日撲殺了場內3366隻鵝，此案今日確診感染H5N2亞型高病原性禽流感。再來，台南市一處紅羽土雞場先前也自主通報有異常死亡情形，今日同樣確診感染H5N2，場內約2萬6000隻雞已撲殺。

防檢局指出，除了2例H5N2確診案例外，花蓮縣壽豐鄉1處肉鴨場做上市前檢驗時，今日確診感染H5亞型高病原性禽流感，雖然詳細分型尚未出爐，但已先撲殺了5098隻鴨。最後，嘉義縣民雄鄉一處火雞場則是自主通報有異常死亡，防疫人員採樣後認為感染禽流感風險高，今日已預防性撲殺場內498隻土雞。

防檢局表示，昨日雲林縣有3處土雞場被驗出H5N2，分別是麥寮鄉的紅羽土雞場、四湖鄉的黑羽土雞場、四湖鄉的紅羽土雞場，3場共1萬4222隻土雞今日也已撲殺完畢。今年台灣養禽場確診高病原性禽流感案例共有48場，共已撲殺約39萬8916隻家禽，其中確診感染H5N6的禽場至昨日仍維持在11場，撲殺約2萬6000隻家禽。

防檢局副局長施泰華表示，針對昨日出現H5N6確診案例的花蓮縣，防檢局已加派人力進駐，協助當地所有鴨場進行採樣工作，好確保花蓮禽場不再受病毒感染。

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，冬天向來是禽流感好發期，最近天冷也讓H5N2病毒又現蹤，潛伏在環境中或是野鳥帶原的H5N6病毒這陣子也可能會感染養禽場，雖然不至於大規模爆發，但防檢局防疫仍不能鬆懈。

(中時)