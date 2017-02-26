「去學習」 陳昱翰挑戰對岸職籃

義守大學陳昱翰將挑戰對岸籃壇。（大專體總提供）

就讀義守大學的陳昱翰，是陣中不可或缺的主力球員，儘管遭遇禁賽空白，但他在教練謝玉娟協助下，不斷充實自己，如今面臨UBA生涯的尾聲，他決定選擇一條不一樣的路，不參加台灣的SBL選秀，而是直接挑戰中國大陸職業籃壇，若體測順利過關，將成為對岸NBL的球員。

根據對岸籃壇最新規定，台港澳球員要進軍對岸職業聯賽，不再像過去以自由契約方式，而都要參加選秀，但陳昱翰過去曾有新疆青年隊經驗，迴避了選秀門檻，若體測順利通過，他有望加入NBL河南隊，再度展開NBL球季。

重要的體能測驗即將在3月初舉行，陳昱翰選擇一邊準備體測課題，一邊繼續參加UBA賽事，「我不在很奇怪，一定要留下來，打多打少都要上場打。」他強調，最重要是球隊，不會擔心受傷，上場就不想那麼多。

「本來要保護他，但我一直教球員，義守在胸前，自己的名字在背後，感謝翰翰貼心。」謝玉娟強調，陳昱翰希望能陪著義守每一場比賽，既然坐場邊又怎麼可能不上場，她說：「這畢竟攸關他的未來，但他知道輕重，他要挺學弟。」

陳昱翰要拚體測過關，接受體能教練楊淳勝專業指導，儘管上半身肌肉明顯增大，但他坦言，臥推80公斤的難度不小，他要順利過關，必須靠其他項目拿高分來補足，例如投籃。他希望體測能順利一次過關，理由也跟義守有關，因為預賽最後3場比賽將於下月10日舉行，若他無法一次過關，補測時間可能會與比賽時間衝突。

中國大陸籃管中心管理辦法翻新後，陳昱翰將是台灣第一位無須經過選秀，就投身對岸職業籃壇的大專球員，但他未感壓力，他說：「我抱著學習心態去，希望去提升能力，看能帶什麼回台灣，而不是為了工作。」他希望學習能換來不斷進步，至於他的目標，「當然想進中華隊。」而他的表現，也的確獲得世大運代表隊外籍教練帕克青睞，正探詢他入隊培訓的可能性。

(中時電子報)