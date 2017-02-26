匈牙利網賽 謝淑薇雙打奪冠

網球女將謝淑薇今天和喬治亞女將卡拉珊尼克芙（Oksana Kalashnikova）聯手在匈牙利女子公開賽（Hungarian ladies open）雙打賽事，以6比3、4比6、10比4擊敗對手奪冠。1060226

(中央社)