關於第89屆奧斯卡 你可能不知道的事

我要評比

好萊塢盛事第89屆奧斯卡金像獎頒獎典禮26日即將登場，福斯新聞（Fox News）整理以下5個關於本屆奧斯卡你可能不知道的真相。

●被提名是種榮譽，但得獎會更好

凱文歐康納（Kevin O'connell）是獲奧斯卡提名最多次但卻從未拿到小金人的音效師，這次以「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）第21次入圍奧斯卡，若能看到他拿下人生第1座奧斯卡金獎，肯定是個好消息。

●入圍名單不太白

這次是奧斯卡史上首次，所有演員類別獎項都有非裔表演者入圍，2015年與2016年甚至沒有提名任何非裔演員。今年有4位非裔導演入圍紀錄片類別獎項，但今年也是奧斯卡史上第84次沒有任何女性導演入圍最佳導演。

●主持過最多屆奧斯卡獎的人

本屆奧斯卡由深夜脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）接下主持棒，這次是他首次主持奧斯卡，但對曾主持2次艾美獎的他來說應該不成問題。美國喜劇演員鮑勃霍伯（Bob Hope）則以19次保持主持最多屆奧斯卡的紀錄。

●僧多粥少

今年有更多電影加入奧斯卡大戰，根據奧斯卡頒獎典禮報告，今年有336部電影角逐最佳影片，比去年的305部更多。最佳外語片獎項則有85國申請參與競爭。

●記者軍團

奧斯卡獎每年都在全球轉播，世界各地的記者為工作湧入好萊塢，第89屆奧斯卡頒獎典禮發出的記者證超過1600張，拍攝星光熠熠紅毯的攝影記者也超過70位。（譯者：中央社廖禹揚）1060226

(中央社)