桃園青工總會長交接 吳敦義捐款也拉票

桃園市青工總會總會長今天舉辦交接典禮，參選國民黨主席的前副總統吳敦義到場，自掏腰包捐款新台幣1萬元給桃園市青工總會，會員熱烈肯定。

吳敦義說，禮記「禮運大同篇」是中華文化最經典，也是主政及從政者或是做志工的人，終身要追求的目標。

他指出，國民黨主席現在參選者有6人，都是賢能者，如果支持者不嫌棄，一定要投「吳敦義」一票外，6人都要尊重選舉結果。1060226

(中央社)