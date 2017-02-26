川普新移民法規 當年可能掃到梅蘭妮亞

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移民律師說，美國第一夫人梅蘭妮亞．川普1990年代到美國擔任模特兒工作，如果那時總統是川普，她很可能已遭遞解出境。

英國「獨立報」（Independent）報導，根據川普（Donald Trump）上月發布的新法規，移民官員現在必須優先遣返「參與詐欺，或有意在任何正式文件，或向政府機構提出申請時，提供不當資訊」的外籍人士。

川普訂定嚴厲的移民法規，然而他的太太也是移民。不過，梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）抵達美國時，還沒有這樣的法規。

根據美聯社取得文件，梅蘭妮亞以觀光名義入境美國，為的卻是擔任模特兒工作。她1996年到美國，幾個月後才取得工作簽證。但她的律師駁斥這類報導都是錯的。

律師夏菲庫拉（Hasan Shafiqullah）指出，如果當年執行這樣的法規，第一夫人梅蘭妮亞將會成為優先遣返對象。

另一名移民專家表示，梅蘭妮亞謊報她個人狀況。如果移民官員得知這點，將會遣返她。（譯者：中央社羅苑韶）1060226

(中央社)