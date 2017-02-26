王屏生：台商投資大陸的趨勢不變

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海南省台資企業協會25日在海口舉行25週年慶，大陸台商組織台企聯會長王屏生出席。中新網報導，王屏生向媒體表示，無論世界經濟局勢如何改變，台商投資大陸的趨勢不會改變。

網路公開資料顯示，海南省台資企業協會1991年1月成立，由中國大陸海南省人民政府批准，並經海南省民政廳註冊登記，是台資獨資、合資企業和企業家組成的社會團體法人。主管部門是海南省人民府台灣事務辦公室。

中新網報導，海南省台資企業協會25日在海南海口舉辦25週年慶典，中國大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」會長王屏生、海南台資企業協會會長江裕昌以及在大陸各省市投資的150餘名台商代表參加。

王屏生向媒體表示，「兩岸同文同祖，民眾在語言及生活習慣方面相同，大家的思路也是一樣的」。大陸擁有廣闊的市場和商機，無論多年來世界經濟局勢如何改變，台灣商人投資大陸的趨勢不會改變。

海南省長劉賜貴當天也出席會見台商，並介紹海南的發展與建設，除了全域旅遊，還有海南省域路網、光網、電網、氣網、水網等基礎設施「五網」建設，拉攏台商到海南投資熱帶高效農業、旅遊業以及醫療行業。1060226

(中央社)