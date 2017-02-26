被擄至菲南德籍人質 傳已慘遭斬首

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菲律賓1名不願具名的軍官引述情報透露，德國籍人質坎特納（JurgenKantner）可能已被恐怖分子處決。

這名軍官說，情報顯示，坎特納已於下午3時30分，在蘇祿省（Sulu）英達南鎮（Indanan）的叢林被處決，軍方正在查證這個消息。

去年11月5日夜間至6日清晨之間，現年70歲的坎特納與妻子麥茲（Sabine Isle Merz）在沙巴海域被武裝分子綁架，押到菲南叢林，麥茲疑因反抗當時即被殺害。

2月中旬，坎特納1段求救影片中說，恐怖分子限他於2月26日下午3時之前支付3000萬披索（約新台幣2100萬元）的贖金，否則要將他斬首。1060226

(中央社)