謝淑薇3盤勝出 匈牙利網賽奪雙打冠軍
網球女將謝淑薇與搭檔在匈牙利女子公開賽雙打決賽與對手激戰3盤，最終以2比1的盤數勝出，聯手抱回雙打冠軍。
世界女子職業網球協會（WTA）總獎金25萬美元（約新台幣762萬元）的匈牙利女子公開賽，當地時間19日起在匈牙利布達佩斯進行8天賽事。
謝淑薇與喬治亞女將卡拉珊尼克芙（Oksana Kalashnikova）的組合，今天對上澳洲女將羅狄歐諾娃（Arina Rodionova）與哈薩克女將沃斯柯柏娃（Galina Voskoboeva）的組合。
這場比賽開打後，雙方前6局戰成3比3平手，第7局謝淑薇/卡拉珊尼克芙先突破對手發球局，以4比3領先，兩人在第8局保發後，再於第9局破發成功，先以6比3拿下首盤。
次盤的比賽，謝淑薇/卡拉珊尼克芙在第1局、第3局兩度遭對手破發，轉眼以0比3落後，但兩人在第4局、第6局也兩度突破對手發球局，以3比3扳平戰局，關鍵的第7局謝淑薇/卡拉珊尼克遭破發，在接下來3局雙方各自保發的情況下，謝淑薇/卡拉珊尼克芙以4比6丟掉次盤，雙方在盤數上戰成1比1平手。
第3盤的搶10大戰，謝淑薇/卡拉珊尼克芙在一路領先的情況下，以10比4鎖定勝利。
最終，謝淑薇/卡拉珊尼克芙就以6比3、4比6、10比4擊敗對手，順利奪得冠軍。1060226
(中央社)
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