大陸導演英達出身世家 在美觸法引關注
中國大陸導演、演員英達日前在美國出庭，新華社報導，英達並非被指控洗錢，而是逃避現金申報罪。英達的父親是大陸著名翻譯家和表演藝術家英若誠，祖父英千里曾任台大外文系主任。
英達今年56歲，曾因電影「圍城」獲得百花獎最佳男配角，還曾在陳凱歌導演的「霸王別姬」、陳國富導演的「風聲」中演出。他曾導演多部電影電視劇，包含喜劇及脫口秀節目。
新華社報導，英達因為逃避現金申報罪，與美國司法機構簽署認罪協議。
報導指出，根據美國聯邦法，儲戶如單筆存款超過1萬美元，則需配合銀行做「貨幣交易報告」，以證明款項合法。
英達夫婦2011年到2012年間，將46.44萬美元分50次存入美國銀行，規避貨幣交易報告。就算英達收入合法，他的行為已構成對美國聯邦法律的觸犯。英達的認罪協議中，他需繳納17.6萬美元民事罰金。
英達出身世家。父親英若誠曾任大陸文化部副部長，翻譯美國劇作家亞瑟米勒的名作「推銷員之死」等著作。祖父英千里是知名的教育家和學者，曾任臺灣大學外文系主任、輔仁大學副校長。曾祖父英斂之創辦大公報和輔仁大學的前身「輔仁社」。
英達在美觸法的消息曝光後，引起大陸媒體關注。一些網友對於有錢人用「螞蟻搬家」的方式將錢流出海外表示不以為然，也質疑他在海內外的財產是否有來源不明的地方。1060226
(中央社)
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