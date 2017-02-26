人獅形影不離兄弟情 南非獅子最愛他

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南非獅子史摩基天天清晨出門，在大門口迎接園區經理兼好友馬沙拉拉來上班。好友一路給牠抓癢、擁抱、耳語，慢慢散步回窩。這樣的戲碼自牠年幼迄今，已整整7年。

7歲的史摩基自幼出生於哈里史密斯（Harrismith）的葛蘭．葛瑞福動物保護園（Glen Garriff Conservation Park），負責照料牠的經理馬沙拉拉（Mike Mathalala）終日與牠形影不離，建立起難能可貴的人獅兄弟情誼。

南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）日前引述園區工作人員史考特（Suzanne Scott）報導，史摩基和馬沙拉拉天天上演相同戲碼。

她說：「我們不能聲稱瞭解獅子們想法，可是每天晚上我們都得打開史摩基棲息地通往園區大門的通道，方便牠自由進出，因為牠從小就喜歡這種方式。」

「牠這種行為不至於構成安全問題。每天早上馬沙拉拉來上班的時候，第一眼看到的就是在大門口迎接他的史摩基。然後人獅開始進行清晨打招呼儀式，直到史摩基回到自己的棲息地，所有車輛才可以通過車道進出園區大門。」

「有的時候，史摩基會故意撒嬌不願意回到自己的窩，我們猜想牠是想引起馬沙拉拉更多的關注。」

葛蘭．葛瑞福動物保護園目前擁有80頭獅子，分成8個家庭，其中許多獅子是從馬戲團或是動物園拯救出來的，目的是讓牠們在受到保護情況下，更有尊嚴與安全地生活著。

史考特說：「史摩基和馬沙拉拉互動的影片點閱次數破萬，溫暖人心。希望這段影片可以為我們籌募更多資金，彌補入不敷出的日子。」

影片中，雄壯威武的史摩基完全忽略自己龐大的身軀，和馬沙拉拉耳鬢廝磨。後者不停地對牠低頭耳語、擁抱，同時雙手不停地為牠搔癢。當接近園區第二道門時，牠腳步遲疑，似乎還沒和好朋友玩夠，不肯進去。馬沙拉拉只有好言相勸，牠才心不甘情不願地跨越門檻。

史摩基與女友珊姆格（Cember）已育有3隻1歲大的幼仔。1060226

(中央社)