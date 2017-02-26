Uber司機聯盟：政府棄消費者最有利選擇

交通部認為，Uber司機假分享之名，美化營利行為，台灣Uber司機聯盟發言人沈柏耀表示，這是既得利益的計程車資方混淆視聽；政府忽視車輛共享，對消費者而言，是最有利選擇。

上百名Uber司機今天包圍交通部，提出3大訴求，要交通部另立專法給飯吃。交通部今天回應，Uber假分享之名，美化營利行為，是規避責任。

沈柏耀說，希望政府了解分享經濟的好處，為車輛共享立專法，有合理的法規管理，在不須靠行的前提下，讓Uber的車輛共享模式可以繼續營運。

他強調，Uber司機可以比照國外成功的經營模式，當載客營業時，在自小客車的車牌上貼上貼紙，可以辨識為營業小客車；但不載客時，又能將貼紙撕下，恢復自用車的身分，這是一個最簡單的做法。1060226

(中央社)