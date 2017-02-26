台南土雞場傳禽流感 撲殺2萬多隻
台南市後壁區一處土雞場驗出高病原性H5N2禽流感病毒，動保處今天緊急進行處置，撲殺2萬4586隻。
台南市動物防疫保護處今晚公布，23日接獲主動通報場內雞隻異常死亡，立即派員至現場進行禽流感疫情調查及移動管制等防疫措施，並採樣檢體送家畜衛生試驗所檢驗，今天確診為高病原性H5N2禽流感。
台南市動保處指出，飼主向動保處表示，場內土雞已達11週屆上市週齡，場內雞隻較為擁擠且有打鬥情形，而在23日出現雞隻精神萎靡、異常死亡現象。
台南市動保處指出，此次案例場的雞隻數量多且重量足，執行撲殺的工作人員從白天持續進行到傍晚；且在溫差大、冷風強的情形下，穿著全身防護裝備執行撲殺，又是另一項考驗。
台南市動保處指出，最後仍確實完成撲殺清場，及對案例場及周邊道路等公共區域進行全面性消毒作業，降低環境中禽流感病原濃度，防止疫情擴散。1060226
(中央社)
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