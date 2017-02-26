永采遭罰百萬突貼停業 遭質疑脫產規避裁罰
臺中永采烘焙坊向離職員工求償59萬元，引發輿論撻伐，Google搜尋還被網友被惡搞改為「永久歇業」；昨日勞工局重罰100萬元，如同壓垮永采最後一根稻草，讓網友一語成讖，今日下午店家在門口貼出公告，宣布停營，但此舉又被網友質疑「脫產規避裁罰」，勞工局表示，該罰的一毛都不會少！
228連續假期熱門餐廳應是人潮滿滿，永采烘焙坊客人卻是零零散散，下午3時許店家一見記者來訪，立刻貼出公告指出「對於近日所引發外界批評指教，定將虛心接受，自即日起本店停止營業，謝謝。」
隨後以紙箱貼滿落地玻璃窗，阻擋記者拍攝，店員只說「我們員工也還不曉得」。記者轉而致電聯繫彭姓女老闆多通電話，皆無人接聽，是否因輿論壓力導致歇業，不得而知。
位於臺中市七期的永采烘焙坊遭離職員工、實習生投訴，臺中市勞工局介入調查，發現業者有使勞工延長工時超過1個月46小時，並讓勞工連續工作超過13天等，違反勞基法第32條、第36條等規定。
勞工局長黃荷婷表示，永采自101年起至今計有6件調解案，102年時因未給付延長工時工資，也遭裁罰；5年來未善盡照顧勞工，並有多次違法紀錄，認定負責人嚴重違反勞基法，至今並無改善之意，決從重裁罰100萬元。
有網友質疑「永采使出金蟬脫殼之計，藉脫產規避裁罰？」對此，勞工局強調，裁罰書最快在228連假後的上班日寄出，即便業者停業，相關程序仍需進行，將給業者陳述意見時間，如趁停業脫產，則移送行政執行署追繳。
(中時)
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